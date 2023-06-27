إيران تطالب المجتمع الدولي دعم إجراءاتها لمكافحة تهريب المخدرات

العالم - إيران

وقال "محسن نذیري أصل" خلال الاجتماع الخاص لهيئة مكافحة المخدرات الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وتهريبها إنه: استنادا إلى مبدأ المسؤولية المشتركة، يتعين على المجتمع الدولي، وخاصة البلدان التي تنتفع كثيرا من إجراءات الحدّ من تهريب المخدرات، أن تدعم نشاطات إیران الهادفة إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الدولي.

وأضاف أن: أكثر من 90 بالمئة من عمليات ضبط الأفيون و27 بالمئة من الكشف عن الإتجار بمادة الهيروين و59 بالمئة من ضبط المورفين في العالم خلال السنوات الأخيرة، اُنجزت بواسطة إيران.

وتابع السفير الإيراني في فيينا أن: السلطات المعنیة بمكافحة المخدرات في إيران، تمكنت من ضبط 716 طنا من أنواع المخدرات في العام الماضي.

وفي إشارة إلى المنحى التصاعدي لإنتاج المخدرات على مدى العقدين الماضيين في العالم، حذر محسن نذیري أصل بأن المساحات المزروعة بالخشخاش سجلت زيادة بنسبة 28 بالمئه خلال العام 2022 فقط.