شاهد.. أجواء عيد الأضحی في اليمن

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تعظيما لشعائر الله احيا اليمنيون صلاة عيد الاضحى المبارك ليتوجهوا بعدها لنحر الاضاحي وزيارة الارحام واستكمال برنامجهم العيدي كلا حسب امكانياته.

ويبدو ان التكاتف الاجتماعي أهم مظاهر العيد في اليمن حيث يبقى توزيع الاضاحي ابرز مايميز هذا العيد في صورة تعكس مشاعر التعاون والاخوة لنشر بهجة الفرح بالعيد لدى الجميع.

ومن عادات اليمنيين زيارة رياض الشهداء تقديرا لتضحياتهم واستذكارها في العيد فيما تزدهر المنتزهات وتمتلئ الحدائق العامة بالزوار فقد اصبحت متنفسهم الاقرب خلال السنوات الاخيرة.

هکذا ترتسم ملامح فرحة العيد التي يعيشها اليمنيون بتفاصيلها الدينية والاجتماعية، مهما کانت الظروف.