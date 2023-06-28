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شاهد بالفيديو.. مئات آلاف الزوار يجتمعون في كربلاء المقدسة في يوم عرفة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

شهدت عتبات كربلاء المقدسة توافد جموع غفيرة من الزوار من العراق وإيران والدول العربية في الخليج الفارسي ودول اجنبية لأداء مراسم زيارة عرفة في مرقد الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام).

العالم - الحج

نشاهد معا الفيديو الملحق..

ث

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