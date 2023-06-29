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المغرب يستدعي سفيره في ستوكهولم

المغرب يستدعي سفيره في ستوكهولم
الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية المغربية عن استدعاء القائم بالأعمال السويدي بالرباط أمس الأربعاء، بعد سماح السلطات السويدية لمتطرف بإحراق القرآن أمام مسجد ستوكهولم.

العالم - المغرب

وذكر بيان للخارجية المغربية أنه تم أيضا استدعاء سفير المغرب بالسويد إلى المملكة للتشاور لأجل غير مسمى.

وذكر بيان الوزارة أنه تم التعبير للدبلوماسي السويدي خلال هذا الاستدعاء عن "إدانة المملكة المغربية بشدة لهذا الاعتداء ورفضها لهذا الفعل غير المقبول".

وأضاف البيان أن "هذا العمل العدائي غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم في هذه الفترة المقدسة التي تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى المبارك".

وخلص البيان إلى أنه "ومهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التي قد توجد بين الدول، فإن المملكة تعتبر أنه من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة. كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية في استيعاب وجهات نظر البعض، وفي الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم".

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