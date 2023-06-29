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هاشتاغ.. تسريب صوتي جديد لدونالد ترامب + فيديو

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

واشنطن (العالم) 2023.06.29 - ما الذي يحصل مع دونالد ترامب؟ الرئيس الأميركي السابق يخرج من أزمة قضائية ليدخل في ازمة أسوأ.

العالم الأميركيتان

تسريب صوتي نشرته شبكة سي إن إن ونسبته لترامب يناقش فيه وثائق سرية احتفظ بها بعد انتهاء رئاسته.

الوثائق التي يتحدث عنها ترامب في التسجيل الصوتي تتعلق بتوجيه ضربة ضد إيران، وهو أمر يعتبر سريا للغاية ويتعلق بالأمن القومي الأميركي ما يضع ترامب في مأزق جدي هذه المرة.

الناشطون العرب يتفاعلون بشكل قوي مع أخبار دونالد ترامب.. ومن هؤلاء "حزام" الذي كتب: ترامب قادم وبقوة، أن سلم من الاغتيالات.

حساب بعنوان "أبو الأمرّين" بدوره علق: صحيح من حق ترامب رفض تلك التهم بمساندة الشعب الأمريكي والبرلمان والمحكمة الدستورية العليا.

في المقابل "فهد العتيق" شكك بترامب حيث كتب: عندما أرى ترامب يهدد و يتوعد الدولة العميقة علنا و أمام الكاميرات يتأكد لي المؤكد أن ترامب مخادع و ماهو إلا أداة بيد الدولة العميقة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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