هاشتاغ.. مخدّر "زيلازين" خطر حقيقي يتهدد أميركا + فيديو

العالم - الأميركيتان

لكن في الواقع هناك خطر حقيقي يتهدد أميركا وهو مخدّر "زيلازين".. زيلازين الذي يسمى بمخدر الزومبي تأثيره أقوى بكثير جدا من الهيرويين وهو في الأصل مهدئ للحيوانات.

زيلازين بدأ ينتشر بقوة في الولايات المتحدة حيث أصبحت مناطق بأكملها بؤرة للمدمنين الذي يفقد كثير منهم حياته نتيجة هذا المخدر.

تفاعل من الناشطين مع انتشار مخدر زيلازين القاتل.. "عمر خيري" كتب هنا: مش عارف البشرية رايحة على فين.. بس لما يبقى الناس في أميركا بقت بتضرب "زيلازين" لدرجة أن الناس بقت شبه الزومبي.. ده غير حالات التسمم و الوفاة اللي بسببه.. ربنا يسترها علينا.

"سمير قباني" أيضا علق: منطقة كنسينغتون أصبحت منذ 15 عام مرتعا للمواد الأفيونية، وحل الفنتانيل (مسكن الألم الصناعي الفعال) مكان الهيروين.

أما "عمر علاتي" فكتب: أحسن.. من أيديكم سلط عليكم يا أمريكان.

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