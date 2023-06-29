الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣
٠٤:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المكسيك..مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار

المكسيك..مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات المحلية في المكسيك، أن معركة بالأسلحة النارية بين أعضاء عصابة أسفرت عن مقتل 8 على الأقل وإصابة واحد بجروح أمس الأربعاء في منطقة جبلية بولاية تشيهواهوا شمال البلاد.

العالم- أوروبا

وقال مكتب المدعي العام في الولاية إن إطلاق النار وقع في غواتشوتشي، إحدى أكبر المدن في منطقة جبلية يصعب الوصول إليها، والتي يسكنها السكان الأصليون من مجموعة تاراهومارا العرقية.

ووفق البيان الرسمي، فقد تم العثور على 8 جثث على مفترق طرق، 3 منها محترقة، فضلا عن جريح تم نقله للرعاية الطبية.

كما عثرت السلطات على شاحنتين محترقتين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن المواجهة تضمنت مجموعات متنافسة من عصابة "سينالوا"، إحدى أقوى العصابات في المكسيك، ويعتقد أن من بين الضحايا رئيسا محليا لمنظمة إجرامية.

وتشهد منطقة جبل تاراهومارا الواقعة على أحد طرق المخدرات المؤدية إلى الولايات المتحدة، منذ سنوات، أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

ووفقا لتقارير صحفية، اشتدت الاشتباكات في الأسابيع الأخيرة في غواتشوتشي، مما أجبر العديد من الناس على مغادرة المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 14500 نسمة.

روابط ذات صلة

إيران تحتل مركز الريادة في مكافحة المخدرات بالعالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عبداللهيان: نأمل بتسارع وتيرة اتحاد العالم الاسلامي وتقاربه عبر المساعي والارادة المشتركة

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن يدين تكرار إحراق المصحف الشريف في السويد

المكسيك..مقتل 8 أعضاء من كارتل المخدرات بتبادل لإطلاق النار

الرئيس السوري ورئيس دولة الإمارات يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الأضحى

أزمة ترامب الجديدة  ومخدر"زيلازين" في أميركا

هاشتاغ.. شعار المثلية على عملة مصرية؟ + فيديو