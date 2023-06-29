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واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار

واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع نظام متكامل للدفاع الجوي والصاروخي إلى بولندا بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار.

العالم- الأميركيتان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" أشارت الوكالة إلى أن "هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولا سيؤثر أيضًا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية".

ووفقًا للبيان، فإن شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" هما المقاولان الرئيسيان في هذه الصفقة.

وفي وقت سابق في يونيو، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الجيش البولندي سيضع صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" في الخدمة القتالية خلال شهر يونيو الحالي.

وبدأت بولندا استلام صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" المصنعة من قبل شركة MBDA UK في أكتوبر الماضي، وقد بلغت تكلفة العقد أكثر من 1.65 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).

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