واشنطن توافق على بيع أنظمة دفاع جوي وصاروخي لبولندا بقيمة 15 مليار دولار

العالم- الأميركيتان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" أشارت الوكالة إلى أن "هذا البيع لن يؤثر على التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، ولا سيؤثر أيضًا على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية".

ووفقًا للبيان، فإن شركتي "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" هما المقاولان الرئيسيان في هذه الصفقة.

وفي وقت سابق في يونيو، أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك أن الجيش البولندي سيضع صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" في الخدمة القتالية خلال شهر يونيو الحالي.

وبدأت بولندا استلام صواريخ "CAMM" ومنصات "iLauncher" المصنعة من قبل شركة MBDA UK في أكتوبر الماضي، وقد بلغت تكلفة العقد أكثر من 1.65 مليار زلوتي (حوالي 400 مليون دولار).