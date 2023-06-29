إغلاق القنصلية الأمريكية في ⁧جدة⁩ بعد حادث إطلاق نار

العالم- الأميركيتان

وحسب وكالة "اسبوتنيك" قالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يمكننا تأكيد التقارير حول حادث إطلاق النار أمام قنصليتنا في مدينة جدة السعودية"، مضيفة: "تم إغلاق القنصلية كما يلزم ولم يصب أي مواطن أمريكي في الهجوم"حسب قولها.

وأضاف البيان: "سقط قتيلان في الهجوم هما عضو من الحرس المحلي التابع للقنصلية والمهاجم الذي قُتل على يد قوات الأمن السعودية".

وفي وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة عن مقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أمام القنصلية الأمريكية في جدة.