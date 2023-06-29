العالم – خاص بالعالم، مراسلون

مقتل "نائل" يشعل احتجاجات عارمة في فرنسا.. فلليلة الثانية على التوالي اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وشباب غاضبين من مقتل مراهق من اصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة.

مواجهات شهدتها ناحية نانتير غرب باريس، حيث قتل نائل، تخللتها أعمال شغب.. جرى نشر الآلاف من رجال الامن لمنع توسعها، بعد أن امتدت إلى شرقي وغرب العاصمة.

ويقول مواطن فرنسي في هذا الحادث: "لا أعرف ما حدث، لا يمكنني التحدث عما حدث بالفعل، لكنه أمر مأساوي.. ما زلنا نتحدث عن حياة شخص، أنا حزين على أسرته."

ولاحتواء الغضب مما وصف بوحشية وعنصرية الشرطة الفرنسية تم اعتقال عشرات المحتجين، اعتقالات اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أنها عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء.

ومع تصاعد المواجهات في باريس عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً طارئاً للحكومة للسيطرة على الأوضاع، مؤكدا أن مقتل الفتى غير مبرر.

وصرح ماكرون قائلاً: "تميزت الساعات الماضية بمشاهد عنف ضد أقسام الشرطة وأيضا المدارس والبلديات، وبالتالي بشكل أساسي ضد المؤسسات والجمهورية.. وهذه أمور غير مبررة إطلاقا، بالنسبة لي يجب أن تؤدي الساعات القليلة القادمة أولا إلى التأمل والاحترام."

محاولة السلطات الفرنسية احتواء الاحتجاجات الشعبية لم تمنع توجيه انتقادات حادة لما وصف بأمركة الشرطة، وذلك مع انتهاء محاولات التوقيف إلى مقتل المدنيين.. وانتقادات أيضا للجوء الشرطة إلى الكذب مع زعمها في البداية أن نائل حاول دهس أفراد الشرطة بسيارته، وذلك للتستر على هذه الجريمة.

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