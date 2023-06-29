الجوع والفقر الغذائي الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في بريطانيا + فيديو

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

14% من سكان المملكة المتحدة باتوا يعانون من الفقر الغذائي، وأصبح الجوع الوضع الطبيعي الجديد لملايين الأشخاص في بريطانيا، خاصة مع ما تشهده من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية.

دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس أكدت أن وصول الناس إلى الطعام في المملكة غير عادل بشكل كبير، كاشفة عن ارتفاع عدد بنوك الطعام التي تقدم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقل من 100 بنك قبل 10 سنوات إلى أكثر من 2000 بنك في عام 2021.

وتقول مديرة المعهد ميليسا ليتش: "على مدى العقد الماضي تدخلت الجمعيات الخيرية لسد تقصير الدولة، لكن هذه الطريقة غير مقبولة أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد."

وبحسب الدراسة يعاني اكثر من عشرة ملايين شخص يقيمون في بريطانيا من فقر غذائي منذ أيلول/سبتمبر العام الماضي، مؤكدة أن البريطانيين وبعد تعرضهم لأزمة معيشية شديدة في الحياة باتوا يشترون الآن كميات أقل من الطعام وفقا لأحدث البيانات الصادرة.

وإزاء الضغوط التي تتعرض لها من أجل خفض الأسعار أكدت سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية أمام لجنة برلمانية أنها ستفعل كل ما بوسعها.

وتقوم هيئة الرقابة البريطانية على المنافسة حاليا بالتدقيق في هذا القطاع، لمعرفة ما إذا كان بعض تجار التجزئة قد استفادوا من الأسعار المرتفعة للغاية.

وقال المدير التجاري لعملاق القطاع البريطاني "تسكو" غوردن غافا أمام الهيئة: "أرباحنا لم ترتفع هذا العام، قد حققنا بالفعل أرباحا أقل بنسبة 7% مقارنة بالعام المالي الماضي.. من المهم أن نكون واضحين بشأن ذلك منذ البداية."

ويأتي نشر الدراسة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق، وتجاوزت نسبة الارتفاع 18% على أساس سنوي في أيار/مايو وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، على رغم من تباطؤ طفيف واستقرار التضخمي عند 8.7% الشهر الماضي.

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