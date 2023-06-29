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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين على مقتل 'نائل'

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٥ بتوقيت غرينتش

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة بضواحي باريس لتكريم مراهق يبلغ من العمر 17 عاما، قتل برصاص عنصر من الشرطة من مسافة قريبة خلال الأسبوع الجاري.

العالم- اوروبا

ورشق عدد من المتظاهرين الشرطة بمقذوفات، أمام المبنى الرئيسي للإدارة المحلية في نانتير، قبل أن تبادر قوات الأمن إلى تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وشارك نحو 6200 شخص في التحرك، بحسب مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

واستمرت أعمال الشغب في مدينة نانتير مساء اليوم على خلفية مقتل المراهق الذي يدعى نائل على يد الشرطة الفرنسية أثناء توقيف مروري، وذكر موقع روسيا اليوم أن المتظاهرين وعدوا بأيام غضب.

وأضاف أن أعدادا كبيرة من رجال الأمن استقدموا لردع الشباب الغاضب، وأن تجمعات المحتجين تتعاظم رغم الإطلاق المكثف للغاز المسيل للدموع.

وذكر أن العديد من السيارات حرقت في الشارع، و أن المحتجين أضرموا النار في نقاط مختلفة في نانتير، ما جعل الدخان الأسود الكثيف يغطي سماء المكان.

ووجهت النيابة الفرنسية تهمة القتل العمد الى الشرطي الذي وضع قيد التوقيف الاحتياطي.

وقتل الشاب 'نائل' في نانتير من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري. وبررت الشرطة ما حصل بالقولِ إنّ الشاب كان يقود بسرعة كبيرة في ممر الحافلات ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء.

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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين على مقتل 'نائل'

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