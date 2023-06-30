لماذا رفعت إيران دعوى قضائية ضد كندا أمام محكمة العدل الدولية؟

العالم - إیران

وأوضح محمد دهقان ، المساعد القانوني للرئيس الايراني ، في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الخميس ، كيفية تقديم إيران شكوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية ، والتي تم الإعلان عنها مساء الاربعاء .

وفي هذا الصدد ، قال دهقان: منذ عام 2012 ، اتبعت كندا سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ، بما يتعارض مع القواعد المعمول بها في القانون الدولي العرفي وفي انتهاك لحصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية ، وفي هذا السياق ولتحديد وتنفيذ الأحكام الباطلة للمحاكم الأمريكية ، تم اتخاذ إجراءات قضائية وتنفيذية ضد الاستيلاء على ممتلكات الجمهورية الإسلامية الايرانية .

وأكد: في السنوات الـ 11 الماضية ، حاولت الحكومة تغيير سلوك الحكومة الكندية من خلال الملاحقات السياسية والدبلوماسية ، لكن للأسف رفضت الحكومة الكندية الالتزام بالقواعد الدولية واستولت على ممتلكات جمهورية ايران الإسلامية في كندا وحتى الأموال الموجودة في حساب السفارة الإيرانية في كندا والعائدة لطلبة البعثات ووزارة العلوم.

وصرح المساعد القانوني للرئيس الايراني : بناءً على ذلك ، قامت الحكومة الايرانية وبعد التشاور مع الأصدقاء والخبراء والمحامين دوليين ، وقررنا في النهاية رفع دعوى ضد كندا في محكمة العدل الدولية ولحسن الحظ ، حدث هذا الامر .

وقال دهقان: نتطلع إلى تغيير سلوك الحكومة الكندية واستيفاء حقوق الشعب الإيراني واسترداد الممتلكات المصادرة من خلال حكم محكمة العدل الدولية.

وفي إشارة إلى سير متابعة قضية شكوى إيران ، قال: بالنظر إلى أن كندا قبلت اختصاص محكمة العدل الدولية وقبلنا نحن ايضا مؤخرًا هذا الاختصاص فيما يتعلق بالحصانة ، ومن هنا لايمكن انتهاك هذه الولاية القضائية.

وأكد دهقان: بالنظر إلى القرارات المتخذه في قضايا مماثلة سابقة ، نعتقد أن الحكم سيصدر بالتاكيد لصالح إيران.

وأكد المساعد القانوني للرئيس الايراني : في الآونة الأخيرة ، في فرنسا ، طلب المدعي العام الفرنسي تنفيذ قرارات المحاكم الأمريكية في فرنسا وانتهاك حصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية ، ورفضت المحكمة العليا في فرنسا قبل أيام قليلة ، رأي المدعي العام الفرنسي وأكدت على حصانة حكومة جمهورية إيران الإسلامية.

ورفعت إيران شكوى ضد كندا لدى محكمة العدل الدولية متهمة إياها بانتهاك حصانتها وقالت إن كندا انتهكت القانون الدولي بأحكام قضائية تقضي بمصادرة أصول إيرانية .

وأوضحت محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي في بيان إن إيران بدأت إجراءات قانونية ضد كندا الثلاثاء "تتعلق بانتهاكات لحصاناتها" كدولة ذات سيادة.

وذكرت إيران في الشكوى المقدمة للمحكمة أن "كندا أقرت ونفذت سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضد إيران وممتلكاتها في انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وأضافت "تطلب إيران باحترام من المحكمة أن تقرر وتعلن أنه من خلال عدم احترام حصانات إيران وممتلكاتها، تكون كندا قد انتهكت التزاماتها الدولية تجاه إيران".