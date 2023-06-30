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حالتا وفاة و7 اصابات جديدة بـ'كورونا' في ايران

حالتا وفاة و7 اصابات جديدة بـ'كورونا' في ايران
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن حالتي وفاة جديدتين و7 إصابات بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم-ايران

وحول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا في إيران، فقد أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي عدد المصابين بهذا المرض منذ انتشاره داخل البلاد لحد اليوم، بلغ 7 ملايين و612 الفا و537 مصابا، والوفيات 146 ألفا و295 حالة, حسبما نقلت وكالة ارنا.

كما نوه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من فيروس كورونا في إيران، منذ بدء الجائحة لحد اليوم، إلى 7 ملايين و369 ألفا 412 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا 589 الفا و899 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد اليوم.

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