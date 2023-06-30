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بينهم سوريون وسودانيون..

حتى الان.. عودة 621 مواطنا عراقيا من السودان

حتى الان.. عودة 621 مواطنا عراقيا من السودان
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة خارجية العراق اليوم الجمعة، عن إعادة 621 مواطنا من السودان حتى الآن بينهم سوريون وسودانيون.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رحلة الاجلاء الاخيرة التي خصصها دولة رئيس مجلس الوزراء وصلت الى بغداد وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جرّاء الاحداث هناك"، لافتا الى أنه "بخمس طائرات نوع ( C130) تم إعادة 621 مواطنا عراقيا حتى الان من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية".

وأضاف أن "غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة عملت جهدها وبالتنسيق مع القوة الجوية العراقية وأبطالها لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء".

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