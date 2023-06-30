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مراسل العالم يكشف آخر تطورات الاحتجاجات بفرنسا على مقتل جزائري برصاص الشرطة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في باريس ان الوضع في فرنسا بدأ ياخذ منحىً اكثر تأزما واكثر عنفا خاصة في الاحياء الشعبية الفرنسية على خلفية مقتل الشاب من اصول جزائرية على يد قوات الشرطة الفرنسية التي اطلقت عليه الرصاص.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى اشتعال المواجهات منذ الليلة الاولى للجريمة وهي متواصلة حتى الان منوها الى اعلان العديد من البلديات في فرنسا ومراكز الامن الفرنسي على النية لفرض حظر تشغل بدءا من الساعة 9:00 مساء من اجل احتواء تلك الاحتجاجات العنيفة، بعد ان تم حرق العديد من السيارات التي تقدر بالمئات وتهشيم العديد من واجهات المحلات التجارية ومحاولات استهداف مراكز السلطة في البلاد.

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وتشهد العاصمة الفرنسية باريس، ومدن فرنسية أخرى، لليلة الثالثة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عمره برصاص شرطي.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، إن باريس تدرس كل الاحتمالات للسيطرة على أعمال العنف، بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ.

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 250 شرطيا أصيبوا خلال مواجهات الليلة الماضية مع محتجين، كما أفادت باعتقال 875 شخصا على الأقل في باريس ومدن أخرى.

وفرضت 4 مدن في منطقة "إيل دو فرانس" حظر التجول الليلي بعد أن شهدت باريس وضواحيها ومدن أخرى أعمال نهب وتخريب لليلة الثالثة على التوالي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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