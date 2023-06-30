جلالي: ايران تنتظر القرار النهائي لروسيا حول اتفاقية التعاون الشامل

العالم- ايران

واضاف جلالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في موسكو: ان ايران تنتظر القرار النهائي لروسيا حول هذه المعاهدة قبل التوقيع عليها، نحن نقوم بتحديث علاقاتنا مع روسيا عبر طرق مختلفة، وأحد هذه الطرق هو اتفاقية التعاون الشامل الذي يشمل كافة المجالات السياسية والامنية والثقافية والدفاعية والقطاعات الاخرى، وكانت هناك تبادل للآراء بيننا وقد نقلت ايران وجهة نظرها الى الجانب الروسي، والان ننتظر تلقي مواقف وجهات نظر الاصدقاء والزملاء الروس.

كما اضاف السفير الايراني في روسيا :من بعد ذلك، يتم عرض هذه الاتفاقية على كبار المسؤولين في طهران وموسكو كما ينبغي ان يصادق برلماني البلدين عليها ويؤيدانها.

هذا وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اعلن خلال لقائه مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان في الشهر الماضي، استعداد روسيا لاستمرار محادثات كبار خبراء البلدين لمناقشة وثيقة التعاون الشامل الطويل الأمد بين البلدين من اجل التوقيع عليها .