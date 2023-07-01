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الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 13 إصابة و2 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم السبت انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 552 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 5 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 369 ألفا و 661 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 13 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل 2 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 295 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 56 مليونا و 870 ألفا و 753 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 591 ألفا و 69 لقاحا.

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الصحة الإيرانية: تسجيل 13 إصابة وحالتي وفاة بكورونا

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