شهداء وجرحى إثر اجتياح الاحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

انها الحرب لم تثقل مخيم جنين ولا مقاوميه عن التصدي لألوية عسكرية إسرائيلية اجتاحت المخيم بعد قصف استهدف أحد المنازل الذي تحصن داخله مقاومون من كتيبة جنين، أصابوا خلالها عشرات المواطنين وقتلوا آخرين.

حربٌ خاضها جيش الاحتلال بكل فصائله واختلاف عتاده، دمر البنية التحتية، اقتحم المنازل وروع المواطنين العزل..

حرب قال عنها الجيش الاسرائيي إنها عملية لن تكون قصيرة ولن يخرج منها بخفي حُنين ولكن معادلة الشبان الذي رفعوا راية الشهادة في سبيل مخيمهم ابوا إلا الدفاع حتى النفس الأخير.

استشهد منهم الرفاق دمروا أحصنتهم الصغيرة وصادروا عبواتهم ولكنهم قالوا كلمتهم بأن حصنهم الكبير لا يزال يحتضنهم حتى الرمق الأخير .

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