قاليباف: قوة حرس الثورة الاسلامية نابعة من قاعدتها الشعبية

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها في مؤتمر تكريم الشهداء والقادة الشهداء في منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية اليوم الأحد، مشيرا الى الملاحم البطولية التي سجلها الشهداء الابرار في مرحلة الدفاع المقدس خلال الحرب التي فرضها صدام على ايران (1980-1988).

وأضاف رئيس مجلس الشورى: لقد شاهدنا في مرحلة الدفاع المقدس التعاون الشامل بين مختلف شرائح الشعب الايراني، حيث كانت ساحة الحرب آنذاك، ساحة للإختبار والابتعاد عن الدنيا ومغرياتها.

وأشار الى مقولة قائد فيلق القدس شهيد الامة الاسلامية البار الحاج "قاسم سليماني" اذا أردنا أن ننقل صورة من حياة الايمان في الكرة الارضية، فعلينا أن نشير الى مرحلة الدفاع المقدس، وقال: ان هذا الشهيد أحيا دور فيلق القدس في الأذهان الذي كان من ثمار ثقافة الشهادة.

واعتبر " قاليباف " قوات التعبئة الشعبية " البسيج" نموذجا واضحا من التنظيم الشعبي في تلك المرحلة العصيبة، مشيرا الى التعاون المنقطع النظير بين ابناء الشعب في دعم قوات ايران الاسلامية بأبسط الامكانات لتحقيق النصر على قوات صدام المعتدية وواصلت تقديم هذا الدعم حتى طردتها الى خارج الحدود الايرانية.

وأشاد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بقوات حرس الثورة الاسلامية وأشار الى شعبية هذه القوات وقال: ان قوات حرس الثورة يجب أن تحظى بهذه الشعبية لدى أبناء الشعب الايراني.

وأضاف قائلا: اننا اليوم أقوياء والأعداء لايقولون في كل يوم أن القرار على الطاولة بسبب قدرتنا الصاروخية والعسكرية، بل انه يعود الى دعم الشعب الايراني للنظام الاسلامي، وكلما زاد الشعب من حبه للنظام، كلما ازدادت قوة هذا النظام وتعززت أركانه أكثر من أي وقت مضى.