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ما الذي تحضر له الحركة الصهيونية لفرنسا واوروبا؟

الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

اعتبر الاستاذ في القانون الدولي د. حسن جوني، مقتل شاب مسلم من أصول جزائرية برصاص شرطي فرنسي في إحدى نقاط التفتيش المرورية بضاحية نانتير غرب باريس، بانه ليس حادثاً عابراً كما حصل.

وقال جوني في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث: ان الشرطة الفرنسية بدأت تأخذ طابعاً عنصرياً ضد المهاجرين، باعتبار ان هناك عنصرية متجذرة في المجتمع الفرنسي، والتي تبرز من وقت الى وقت.

ولفت الى ان وزير الداخلية الفرنسي قام بتصريح خطير ضد الاسلام والمسلمين واعتبر بانهم يشكلون اكبر ارهاب، وبالتالي هناك تحريض عنصري متصاعد منذ عشرات السنين وليس بجديد.

ويرى ان هناك شيء ما يحضر في فرنسا بالتحديد ولاوروبا بشكل عام وللمنطقة ايضاً، يمهد لوصول اليمين المتطرف الى فرنسا، ويمهد ايضاً كانت تحضر له الحركة الصهيونية سابقاً، مشروع صراع الحضارات وانه لا يمكن العيش مع المسلمين والاسلام، وان هؤلاء لا يؤمنون الا بالعنف والى غيره، مع العلم ان العنصرية صدرت من قبل الشرطة.

هذا ومازالت الاحتجاجات مستمرة في المدن الفرنسية لليلة الخامسة على التوالي على خلفية قتل شرطي لفتى يبلغ من العمر سبعة عشر عاما.

وقد اعتقلت السلطات 719 فرنسيا غالبيتهم في العاصمة باريس وضاحيتها ومدينتي ليون ومارسيليا جنوب ووسط البلاد، وذلك خلال احتجاجات ليل السبت الاحد بحسب ما افادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاضطرابات الى عدة الاف.. وشهدت ضواحي باريس والعديد من المدن صدامات عنيفة مع الشرطة واعمال نهب رغم فرض حظر تجوال ليلي في نحو عشرين مدينة. ودفعت الاضطرابات الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تأجيل زيارة رسمية كانت مقررة إلى ألمانيا.

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شاهد بالفيديو.. ما الذي تحضر له الحركة الصهيونية لفرنسا واوروبا؟