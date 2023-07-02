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وفاة "طلال بن منصور" أحد أمراء الأسرة الملكية في السعودية..من هو؟

وفاة
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

توفي صباح اليوم الأحد، الأمير"طلال بن منصور بن عبدالعزيز"،  أحد أفراد الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية عن عمر يناهز 73 عاما.

العالم - السعودية

ويعتبر الأمير الراحل"طلال بن منصور" واحدا من مشاهير الرياضة في السعودية وهو أحد رؤساء الاتحاد التاريخيين وأحد أهم رموزه عبر تاريخ النادي.

وشارك الراحل "طلال" في دعم فريق الإتحاد السعودي في العديد من الأحداث الهامة في المملكة.

حيث تولى الأمير طلال بن منصور رئاسة نادي الاتحاد لأول مرة بين عامي 1974 و1981، ثم ترأسه في فترة ثانية بين عامي 1983 و1985.

ونعت شخصيات عدة تنتمي لنادي اتحاد جدة اليوم الأحد رئيس العميد الأسبق الأمير طلال بن منصور الذي رحل عن عمر يناهز 73 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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وفاة "طلال بن منصور" أحد أمراء الأسرة الملكية في السعودية..من هو؟

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