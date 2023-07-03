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الأمن مستتب على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان

الأمن مستتب على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال مساعد الشؤون الاجتماعية لقائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي في ايران انه في الوقت الحالي لا توجد مشكلة على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان وان الامن مستتب هناك.

العالم - ايران

وقال العقيد رضا شيراوجين ، مساعد الشؤون الاجتماعية لقائد حرس الحدود لقوى الامن الداخلي في ايران في تصريح لوكالة انباء فارس : "في الوقت الحالي ، لا توجد مشكلة على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان ، وان الامن مستتب بشكل كامل هناك".

وصرح رضا شيرواجين : لم يقع اي نزاع مسلح مع منتهكي الحدود بين إيران وأفغانستان في الأيام الماضية .

وكذب العقيد شيراوجن الصورالتي جرى نشرها عن مقتل عدد من المواطنين الأفغان على يد حرس الحدود الإيراني، وقال: إن نشر مثل هذه الأخبارهو محاولات شريرة من قبل بعض وسائل الإعلام.

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الأمن مستتب على الحدود المشتركة بين إيران وأفغانستان

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