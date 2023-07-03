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اللواء موسوي: الجيش الايراني مزود بالتقنيات الحديثة

اللواء موسوي: الجيش الايراني مزود بالتقنيات الحديثة
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء " سيد عبد الرحيم موسوي" أن سلاح البر في الجيش بات اليوم قوة جديدة ومتقدمة مزود بالتقنيات الحديثة، معلنا استعداد هذا السلاح لتنفيذ المهمات الموكلة اليه بوجود قادة مجربين من ذوي الخبرة والمعرفة.

العالم - ايران

يتبع..

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اللواء موسوي: الجيش الايراني مزود بالتقنيات الحديثة

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