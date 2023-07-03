أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 03 يوليو 2023

كيهان ..

حرب أهلية واعلان الأحكام العرفية في عشرين مدينة بفرنسا

ارمان ملي ..

إستمرار الإضطرابات واعمال العنف في فرنسا واضرام النار بمئآت السيارات وإعتقال الآلاف

ابرار..

ولايتي مستشار القائد للشؤون الدولية.. إستئناف العلاقات الإيرانية المصرية سيبلور معادلات جديدة بالمنطقة

خراسان ..

منظمة التعاون الإسلامي تدعو بإجتماعها الطارئ بجدة لوقف جرائم إحراق المصحف الشريف بالغرب

سياست روز..

تشكيل حملة في شبكات التواصل الإجتماعي بالبلدان العربية والإسلامية لمقاطعة المنتجات السويدية

رويش ملت ..

زيادة إنتاج القمح في البلاد رغم ظروف الجفاف والحظر والضغوط.

عصر ايرانيان ..

ايران تقف على تعتبة الإنضمام الكامل لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون

قدس ..

فشل منظومة القبة الحديدية في الكيان الصهيوني في إعتراض صاروخ سوري مضاد للجو

مردم سالاري..

اليابان تعمد لبناء ملاجئ محصنة ضد القنابل النووية تحسبا لإندلاع أية حرب نووية

جمهوري اسلامي ..

المستشار الألماني أولاف شولتس يذعن بان العنصرية في ألمانيا واقع لايمكن انكاره

جوان ..

الجهاد الإسلامي .. تصعيد الكيان الصهيوني العدواني على سوريا محاولة للهرب للامام من أزماته

اطلاعات ..

إتساع دائرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع واغلاق أجواء السوادان

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

km

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( أوروبا الحرة من دون رتوش )..

الاحتجاجات الشعبية واعمال العنف والفوضى وضراوة ووحشية الشرطة مازالت تعصف بفرنسا وسط محاولات تعتيم رسمية واخرى من قبل الاعلام الغربي بشكل عام لتحجيم الاحداث بفرنسا وكذلك وسط صمت الامم المتحدت ومجلس حقوق الانسان ازاء انتهاكات السلطات الفرنسية لهذه الحقوق .

البرلمان الأوروبي يصمت صمت القبور على ذبح حقوق الإنسان بفرنسا ليعطي فكرة واضحة عن أوروبا الواقعية بدون رتوش تجميلية.

ان اوروبا التي تتبجح بشعارات الحرية ووالديمقراطية وحقوق الانسان لابتزاز الاخرين تشهد اغتيال واقعي وعلني لكل هذه المفاهيم في بلدانها الرئيسية .

خراسان ..

حول جريمة احراق المصحف الشريف في السويد كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( إتحاد شامل ضد إحراق القرآن الكريم ) ...دعت منظمة التعاون الاسلامي في مؤتمرها الطارئ بجدة الى اتخاذ اجراءات جماعية مؤثرة للتصدي لجرائم احراق المصحف الشريف في اي مكان في العالم .

ان جريمة اضرام النار بالمصحف الشريف باستوكهولم هي ليست الاولى من نوعها بالسويد كما شهدت الدنمارك وهولنىا جرائم مماثلة من قبل , ان هذه الجرائم البشعة تعكس في الواقع ترويجا رسميا وعلنيا للكراهية ضد الإسلام والمسلمين في أوروبا والغرب بشكل عام.

الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسن ايراهيم طه شدد على ضرورة تحرك البلدان الاسلامية لتفعيل تلك القوانيين الدولية التي تحظر الترويج للكراهية الاتنية والدينية في العالم لوقف مثل هذه الجرائم بحق المقدسات الاسامية . الا ان هناك حملة فش مواقع التواصل الاجتماعي في العرالمى الاسلامي تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السويد.

ايران ..

حول الحرب في اوكرانيا كتبت صحيفة ايران في مقالها ( كييف وسراب وعود الناتو )..يبدو ان الرئيس الاوكراني بات يشعر بصدمة كبيرة ازاء تنصل القوى الغربية من وعودها بشأن انضمام اوكرانيا للناتو , وذلك بعد سلسلة تصريحات لبلدان رئيسة بالناتو حملت تراجعا عن تلك الوعود .

المستشار الألماني أولاف شولتز قال ان قمة الناتو المقبلة لن تبحث بشأن إنضمام أوكرانيا بل بدعمها عسكريا فقط.

المتحدث باسم البيت الابيض قال بدوره ان موضوع انضمام اوكرانيا للناتو غير مطروح كما صرح وزير الدفاع البريطاني" بن والاس" ان انضمام اوكرانيا لن يكون مطروحا لسنوات طويلة.

ان مايريده الناتو في الواقع هو مواصلة دعم اوكرانيا عسكريا لاضعاف روسيا واستنزافها من دون المخاطرة بدخول مواجهة مباشرة معها بضم اوكرانيا بعضويته , ويبدو ان كييف بدأت تدرك ولو ببطئ هذا الواقع.

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت عن الاوضاع في فرنسا في افتتاحيتها (إزدواجية من شيراك الى ماكرون ).. لم تتردد الحكومة الفرنسية عن استخدام شتى اساليب القمع لانهاء التظاهرات والاحتجاجات الشعبية الاخيرة التي تفجرت بفرنسا تنديدا بمصرع فتى فرنسي من اصول جزائرية برصاص الشرطة.

فرنسا التي تتبجح بالحرية والديمقراطية زجت بخمسة وأربعين ألف شرطي بالميدان لقمع التظاهرات وأعلنت عما يشبه الأحكام العرفية.

حكومة ماكرون تجاهلت كل قيم ومفاهيم الحرية والديمقراطية لفرض سلطتها على الشارع في تجاهل لمطالبات مواطنيها, تجاهلٌ ممنهج ذو جذور عميقة طفى على السطح في فرنسا منذ سنوات طويلة خاصة مع وصول الرئيس الفرنسي الاسبق جاك شيراك للسلطة .

هذا التجاهل تحدى كل الشعارات البراقة لحكوماتها المختلفة بشأن الحرية وحقوق الانسان .ان ما تشهده فرنسا اليوم هو ظهور تناقضات صارخة وفجة بين الشعارات البراقة والوصفات التي يطرحها السيد ماكرون على الاخرين وبين المواقف والممارسات القمعية التي ينتهجها مقابل احتجاجات الفرنسيين.

ابرار..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( الأمريكيون يبنون جسرا على نهر الفرات بسوريا ).. هناك انباء من سوريا تتحدث عن بدء القوات الامريكية المنتشرة بالمناطق النفطية بمحافظة دير الزور ببناء جسر متحرك على نهر الفرات بسوريا.

شهود عيان أكدوا أن القوات الأمريكية تشرف على بناء الجسر بمنطقة الحوائج بإطار مناورة عسكرية لتعزيز الإتصال مع تنظيمات مسلحة.

وحسب مصادر خبرية سورية تحاول القوات الامريكية تسهيل عمليات التنسيق ميدانيا مع تنظيمات سورية مسلحةٍ مناهضةٍ لدمشق على الجانبِ الاخَرِ من نهر الفرات. جدير بالذكر ان الحكومة السورية دعت مرارا لانهاء امريكا وتركيا تواجُدَهما العسكري غيرَ المشروع في الاراضي السورية.