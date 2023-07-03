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الرئيس الروسي يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا-أفريقيا

الرئيس الروسي يدعو رئيس المجلس الرئاسي الليبي للمشاركة في أعمال قمة روسيا-أفريقيا
الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، أن الرئيس محمد المنفي، تلقى دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في قمة روسيا - أفريقيا المقررة في نهاية الشهر الجاري، وأشارت وهيبة إلى أن القمة ستكون فرصة لعقد لقاءات مهمة وبحث الملفات السياسية والاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي.

العالم-روسيا

وأعربت وهيبة عن ترحيب المجلس الرئاسي الليبي بالعودة المرتقبة لسفارة روسيا للعمل بالكامل في طرابلس، وشجعت جميع البعثات على العمل من هناك، وأكدت أن العلاقات بين ليبيا وروسيا تعود لفترة طويلة وتقليدية، وأن ليبيا لم تتخل عن هذه العلاقة وتحرص على تعزيزها.

وأوضحت نجوى وهيبة، أن قبول أوراق اعتماد السفير الروسي إيدار أغانين، من قبل الرئيس محمد المنفي، يأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وبما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشارت وهيبة إلى أن العودة المرتقبة للسفارة الروسية للعمل بالكامل في طرابلس، تعكس اهتمام الدول الصديقة والشقيقة بتعزيز استقرار ليبيا، وأن دولة روسيا الاتحادية تربطها بليبيا علاقات تعاون وطيدة في مجالات مهمة.

وأضافت وهيبة أن ليبيا اليوم منفتحة على الجميع وترحب ببناء علاقات مع الدول كافة على أساس الاحترام المتبادل، وأنها تتطلع إلى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا في مختلف المجالات.

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