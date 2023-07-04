المقاومة تنجح في إسقاط طائرات مسيرة للاحتلال في جنين

العالم - خاص بالعالم

هنا في العدوان المستمر على مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة ثمة ملاحظات وضعها مراقبون لجهة تضاعف وتطور قدرات المقاومة في التصدي لتلك الاعتداءات واهمه التصدي للطائرات المسيرة.



من تلك العمليات الناجحة اعلان كتيبة جنين المسؤولية عن إسقاط طائرات مسيرة للاحتلال الإسرائيلي والسيطرة عليها بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

المقاومون استهدفوا المسيرات بصليات من الرصاص، بينما كانت تقوم بعمليات تصوير ومراقبة في أجواء مخيم جنين ما ادى لاسقاطها.



واعترف جيش الاحتلال بذلك، دون ان يذكر تفاصيل إضافية وقال إن الحدث قيد التحقيق. وتمكن المقاومون، خلال الشهور الماضية، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من إسقاط طائرات مسيرة للاحتلال.

حيث يعتمد الاحتلال على هذه الطائرات في مهمات التجسس والمراقبة ومهاجمة الأهداف وتغطية الاقتحامات.



وازاء تلك التطورات ،يرى مراقبون أن قرار الجيش الإسرائيلي استخدام طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية، مؤشر قوي على توسع أعمال نطاق المقاومة.

الامر الذي يؤشر لفشل عملياتي لجيش الاحتلال الذي يحاول تحقيق أهداف عمليات الاقتحام بأقل ما يمكن من الاحتكاك المباشر مع الفلسطينيين، والطائرات المسيرة هي وسيلة يمكن استخدامها في قصف مناطق يصعب الوصول إليها والحد من الخسائر في صفوف جيش الاحتلال.

كما حدث في جنين لدى اقتحامها في التاسع عشر من حزيران يونيو الفائت والكمين القاتل الذي اوقع خسائر فادحة في احدث عربة مصفحة مخصصة لعمليات الاقتحام.

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