رام الله تعلن أن تفاهمات العقبة وشرم الشيخ لم تعد قائمة

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كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الصهيوني والاستمرار في وقف التنسيق الأمني، كما قررت استكمال الانضمام للمنظمات الأممية والدولية والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

وشددت على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، ومواصلة العمل من أجل نيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وحصولها على المزيد من الاعترافات الدولية بها.

هذا، وأعلنت عن التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الإجراءات أحادية الجانب، وفرض العقوبات على الاحتلال، كما دعت المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت في القضايا المحالة إليها مع دعم العائلات الفلسطينية لرفع قضايا أمام محكمة الجنايات الدولية (ICC) ضد القوات الإسرائيلية لما قامت به من مجازر وقتل بحق أبنائها المدنيين الأبرياء.

وطالبت رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف عضوية كيان الاحتلال في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بتنفيذ القرارات 181، 194.

كما قررت أيضا رفع قضايا ضد الاحتلال لما ارتكبه من جرائم يتحمل مسؤوليتها خلال فترة احتلاله ولما ارتكبه من مذابح وتدمير قرى وتهجير الشعب الفلسطيني في فترة النكبة، بالإضافة إلى رفع قضايا ضد الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب وعد بلفور وطلب الاعتراف والاعتذار والتعويض.