شاهد.. الاحتلال يقصف لليوم الثاني على التوالي أهدافا مدنية في جنين

العالم - فلسطين االمحتلة

ونقل موقع "فلسطين اليوم - غزة"، عن مصادر محلية قولها، بأن طيران الاحتلال قصف مجددًا اهدافا مدنية في جنين منها هدف في حارة الدمج تلاه تصاعد دخان من المكان، فيما لا تزال الطائرات بمختلف الأنواع تحلق في سماء المدينة وعلى ارتفاعات متفاوتة، وسط اشتداد المعارك والاشتباكات المسلحة.

وأكد رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن جيش الاحتلال يتعمد هدم المنازل في المخيم، بعد تشريد أعداد من الأهالي، موضحًا أن حجم الدمار كبير.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من السينما في المدينة، فيما تصدى المقاومون، لاقتحام جنود جيش الاحتلال، وأطلقوا الرصاص باتجاههم.

وأعلنت "سرايا القدس - كتيبة جنين"، عبر بيان لها، تصدي مجاهديها لقوات الاحتلال على أطراف المخيم، بالرصاص والقنابل اليدوية.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال شرد نحو ثلاثة آلاف فلسطيني من مخيم جنين، قسرًا.

وأكد الهلال، أن طواقمه الطبية تعاملت اليوم مع 103 إصابات ميدانية، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال منعت سيارات الاسعار من الوصول إلى مكان المصابين.

ودفع جيش الاحتلال، بمزيد من التعزيزات العسكرية التي انطلقت من حواجز عسكرية "إسرائيلية" عدة باتجاه المدينة.

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وخلف العدوان، الذي بدأ في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين عشرة شهداء، ونحو ١٠٠ جريح، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة في جنين، وشهيد في البيرة، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.

ويتصدى المقاومون، للعدوان الإسرائيلي المتصاعد، إذ أن الاشتباكات المسلحة لم تتوقف، سواء إطلاق الرصاص أو تفجير العبوات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد حية، لتفجير المقاومة عبوات ناسفة في آليات عسكرية، وإطلاق النار عليها، عقب عملية اقتحام المدينة.

واعتقل جيش الاحتلال، أكثر من مئة شخص، قبل ان يفرج عن عدد منهم، والأخرين تم نقلهم إلى مراكز التحقيق، كما وخلف العدوان دمارا في البنية التحتية.

وأفادت مصادر محلية، بان سكان جنين اشتكوا من عدم وجود مياه في "الخزانات"، وانقطاع التيار الكهربائي.

وخشية من رد المقاومة، أعلن جيش الاحتلال، في بيان له، نشر بطاريات من القبة الحديدية في جنوب فلسطين، وشمالها، تحسبًا لعمليات إطلاق صواريخ نحو البلدات المحتلة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، ان العملية العسكرية في جنين، يشارك فيها مئات الجنود من وحدات وتشكيلات مختلفة، منها القوات الخاصة.

وشهدت قرى ومدن فلسطينية في ربوع الوطن، وقفات ومسيرات وفعاليات تضامنية واسنادية مع أهالي مخيم جنين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان.

ونددت فصائل المقاومة الفلسطينية، العدوان، وأكدت أن خيارات الرد واسعة وشاملة.

كما وأصدرت وزارات خارجية عربية ومنظمات ومؤسسات أخرى، بيانات، تستنكر العدوان وجرائمه بحق المدنيين، ودعوا إلى محاسبة الاحتلال دوليًا.

من جهة اخرى.. اشتعلت محاور التماس مع الاحتلال الصهيوني -فجر اليوم الثلاثاء- مواجهات ضارية؛ نصرةً لجنين ومخيمها، وتنديدًا بالعدوان الصهيوني المتواصل عليهما.

وافاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن اصابة شاب في أريحا، برصاص قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات شديدة اندلعت عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن شابًا أصيب بجروح بالرصاص الحي في قدمه، ونقل للمشفى لتلقي العلاج، وذلك خلال مواجهات اندلعت نصرة لشهداء مخيم جنين.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل أمام مركبات المواطنين الداخلين إلى المدينة ومنعتهم من المرور نهائيا.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، فجر اليوم، على مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت على مدخل البيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

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وفي السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة جبل الطويل في المدينة، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على مدخل بلدة سنجل شمال شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، قرب مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان خلال المواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأصيب شاب بالرصاص في هجوم للمستوطنين، منتصف الليلة، على بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت بلدة دير دبوان شرق رام الله، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة الشاب حابس علي برصاصة في اليد.

وأضافت المصادر أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين قرب إشارات مستوطنة “بيت إيل” المقامة على أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة، كما تجمهرت مجموعة أخرى من المستوطنين برفقة قوة من جيش الاحتلال قرب مفترق تجمع عين سامية شرق رام الله.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الفوار ومدخلي بلدتي دورا وحلحول.

وأفاد مصدر محلي أن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم الفوار ومدخل بلدة دورا الشرقي وعلى جسر حلحول، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام والرصاص الحي صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام وعولجوا ميدانيا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني تواليًا، وسط شن المزيد من الغارات، والاشتباكات الضارية من المقاومين.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع حصيلة الشهداء إلى تسعة بينهم 4 أطفال وفتية جراء عدوان الاحتلال على جنين، ونحو ١٠٠ جريح، بينهم ٢٠ بحالة خطيرة، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد عماد حسنين (21 عاماً)، خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي؛ نصرة لجنين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي عليها.