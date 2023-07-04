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بالفيديو..قتلى و إصابات إثر إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل اعلام اميركية عن سقوط قتلى، وإصابة آخرين في إطلاق نار وقع، في فيلادلفيا الأميركية".

العالم - الاميركيتان

وقالت شرطة فيلادلفيا، إن 4 قتلوا وأصيب 8 آخرون بعد إطلاق نار ليل الاثنين في فيلادلفيا، وفي حين اعتقل المهاجم.

وأوضحت صحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر" أن ضباط الشرطة قالوا إنهم قبضوا على مشتبه به يرتدي سترة واقية من الرصاص وصادروا بندقية، ومسدسا من زقاق قريب.

وذكرت، إنكوايرر، وقناة فيلادلفيا دبليو بي في آي، أن إثنين من الضحايا قصر، ، لكن لم يتضح إذا كانا من بين القتلى.

يشار الى ان إطلاق النار، جاء بعد يوم من مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، نصفهم تقريبا من الأطفال، في إطلاق نار جماعي في حفلة في بالتيمور بولاية ماريلاند.

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بالفيديو..قتلى و إصابات إثر إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية

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