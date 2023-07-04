إسلامي: سنتحول إلى مركز لإنتاج وتصدير الأدوية المشعة قريباً

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واشار اسلامي، في تصريح له إلى ضرورة التعريف بإنجازات منظمة الطاقة الذرية في مجال إنتاج الأدوية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية وإمكانية زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 5 إلى 7 أضعاف، وقال: نظرا للإمكانات التي تم توفيرها سنتحول إلى مركز لإنتاج وتصدير الأدوية المشعة قريباً.

وأضاف: لحسن الحظ، تمكنا خلال الـ 16 شهرا الماضية من اتخاذ العديد من الخطوات في مجال تطوير تكنولوجيا البلازما، وكذلك تطوير تكنولوجيا الإشعاع في مجال الطب والزراعة وغيرها من المجالات.

وتابع، إننا الآن ننتج الماء الثقيل عالي الجودة في البلاد وحققنا مكانة جيدة في العالم ويمكننا تصدير هذا المنتج المهم إلى دول أخرى.