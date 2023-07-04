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غضب علی مواقع التواصل ضد ما يحدث في جنين

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً ضد الاعتداء الاسرائيلي الجديد علی مخيم جنين والذي أسفر عن ارتقاء اربعة شهداء واصابة العشرات.

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وخرجت الدعوات للدفاع عن المخيم وتفعيل عمليات المقاومة ضد الاحتلال وجيشه.

اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين لا تخفي الوضع المحرج الذي يعيشه رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو. نتنياهو ورغم تنازله وتراجعه عن جزء كبير من التعديلات القضائية التي فجرت احتجاجات في الكيان، ما زال يواجه احتجاجات عارمة عادت الى الشارع مطالبة بما هو أكثر من الغاء التعديلات. المحتجون طالبوا برحيل حكومة نتنياهو التي تعتبر من الاكثر عنصرية في تاريخ كيان الاحتلال.

وفي فرنسا، باريس مدينة الفن والثقافة والموضة تتحول الى مدينة تشبه مدينة باخموت الاوكرانية. هذا ما قاله الناشطون بعد مشاهد المباني المشتعلة والخراب الذي انتشر في العاصمة الفرنسية عقب الاحتجاجات التي اشعلها مقتل شاب جزائري على يد الشرطة. الاحتجاجات امتدت الى خارج الحدود الفرنسية لتصل الى بلجيكا وسويسرا معلنة عن تحول خطر ربما يلوح في افق اوروبا.

في مجال اخر، أولى حروب الذكاء الاصطناعي بدأت مع واحدة من كبريات شركات التكنولوجيا في العالم. ايلون ماسك صاحب شركة تويتر اعلن الحرب على الذكاء الاصطناعي من خلال قرار جديد يتيح لمستخدمي تطبيق تويتر بتصفح عدد مجدد من التغريدات يوميا. القرار برره ماسك بأنه يحد من قدرة الذكاء الاصطناعي على تصفح التغريدات والاستفادة منها ومن المعلومات التي ترد فيها.

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