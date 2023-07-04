فيديو جديد لكتيبة جنين - سرايا القدس.. 'قدراتنا بخير ولدينا مزيد'

العالم - فلسطين المحتلة

وقد اعلنت كتيبة جنين في وقت سابق من يوم امس الاثنين، عن إدخال عبوة (طارق1) خلال معركة "بأس جنين"، وسميت تيمناً بالشهيد المجاهد طارق الدمج أحد مجاهدي وحدة الهندسة في كتيبة جنين وتثبت فعاليتها.

وأعلنت كتيبة جنين عن ادخالها عبوات ناسفة (طارق 1) الخدمة للمرة الأولى وتشعل النار في آلية مصفحة للإحتلال وتقتل من فيها.

جاء نشر الفيديو اثر اعلان أحد قادة كتيبة جنين التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الاثنين، فخره واعتزازه بكل قطرة دم سالت من أبناء الشعب المجاهد في مخيم جنين.

وقال القائد في كتيبة جنين في بلاغ عسكري نشرته الكتيبة، إن أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين يخوض معهم غمار هذه المعركة بكل عزة وشرف ووفاء وانتماء لخيار المقاومة، ويقف كتفا بكتف برفقة قادة ومجاهدي الكتيبة بالميدان.

وأضاف "إن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من إخلاء للمدنيين العزل وإخراجهم من منازلهم للضغط على مجاهدينا هي محاولات فاشلة لن تكسر عزائم أبناء شعبنا ومجاهدينا وسيبقى مخيم جنين درع المقاومة وحصنها الأمين".

وتابع: "لقد أثبت العدو أنه أجبن وأعجز من أن يواجه مجاهدينا على الأرض فاستعان بالطائرات التي لم تنفعه خلال المعركة وما حدث في كمين مسجد الأنصار خير شاهد على عجز هذا الجيش برغم كل ما يملكه من تطور وتفوق عسكري".

وختم القيادي بيانه بالقول: "لن نترك السلاح ولن نتراجع قيد أنملة وسنقاتل حتى آخر مجاهد وآخر طلقة وكلنا يقين وإيمان أن خلفنا شعب عظيم ومقاومة باسلة ستثأر لنا وتنتقم لدمائنا".

نشاهد معا..

س