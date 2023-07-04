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بوتین یرحب بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون

بوتین یرحب بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

رحب الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین، الیوم الثلاثاء، بانضمام إيران رسميا إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم إيران

وقال بوتين، متحدثًا عبر تقنية الفيديو خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون الـ26 في نيودلهي: إن انضمام إيران الرسمي إلى منظمة شنغهاي للتعاون، يزيد من قدرات هذه المنظمة.

وأضاف أن العلاقات بين روسيا والدول الأعضاء الأخرى في منظمة شنغهاي للتعاون سوف تتوسع؛ لافتا إلى أن "المنظمة" عازمة على إقامة نظام عالمي عادل ومنصف مع التركيز على الدور المحوري للأمم المتحدة.

وتابع الرئيس الروسي: تلتزم منظمتنا التزاما راسخا ببناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي، وإلى المبادئ المعترف بها عالميا والمتمثلة في التعاون المتبادل الاحترام فيما بين الدول ذات السيادة، مع الحفاظ الدور التنسيقي المركزي للأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، اعتبر بوتين أنه لفترة طويلة وبالقرب من الحدود الروسية، تم إنشاء أوكرانيا مناهضة لروسيا، لكبح جماح تطور روسيا، وانغمست في أيديولوجية النازيين الجدد، مضيفا أنه على مدار ثماني سنوات تم ضخ الأسلحة إليها، والتغاضي عن العدوان المرتكب ضد السكان المدنيين في دونباس، وكل هذا من أجل تعريض أمن روسيا للخطر، وكبح تطور بلدنا.

وأكد الرئيس الروسي على أن بلاده تجابه بثقة وستواجه الضغوط الخارجية والعقوبات والاستفزازات، مضيفا أنه "في الحالة الراهنة لا يزال بلدنا يتطور بثبات.. الشعب الروسي الآن موحد أكثر من أي وقت مضى، وأظهر المجتمع بأسره والدوائر الدبلوماسية، بوضوح، المتانة والمسؤولية العالية تجاه مصير الوطن، من خلال الوقوف في جبهة موحدة ضد محاولة التمرد المسلح".

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بوتین یرحب بانضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون