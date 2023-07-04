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شاهد.. الرئيس العراقي يستقبل باقري كني

الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، وفد وزارة الخارجية الإيرانية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية علي باقري كني.

العالم- العراق

وفي مستهل اللقاء نقل باقري كني تحيات وتقدير الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والقيادة الإيرانية إلى رئيس الجمهورية، فيما حمل عبد اللطيف، باقري كني تحياته وتقديره إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيد علي الخامنئي وإلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والقيادة الإيرانية، متمنيا دوام الازدهار والتقدم للشعب الإيراني.

وأكد الرئيس العراقي أهمية العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات كونها تصب في مصلحة المنطقة، لافتا إلى ضرورة تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والتجارة.

وأعرب عن شكره للجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للعراق، مؤكدا أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين الجارين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن انفتاح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دول المنطقة وإعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية يعد عاملا إيجابيا لترسيخ الأمن والسلام.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني أهمية تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين، وأن العراق وإيران يمتلكان تاريخا كبيرا من التعاون المشترك.

وأشار وكيل الوزارة إلى إمكانات البلدين الكبيرة ودورهما المحوري بالمنطقة في ترسيخ الأمن والاستقرار، معبرا عن شكره وتقديره لحرص الرئيس العراقي على تعزيز العلاقات بين البلدين والنظرة البناءة والاستراتيجية بشأن التطورات في المنطقة.

واشاد بمواقف الرئيس الراحل مام جلال طالباني ودعمه للعلاقات بين البلدين، وفي هذا السياق أكد رشيد أن الرئيس الراحل مام جلال كان يعتبر التعاون والتنسيق مع إيران الركيزة الأساس لتثبيت الأمن في المنطقة.

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شاهد.. الرئيس العراقي يستقبل باقري كني