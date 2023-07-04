اليمن.. مسيرة حاشدة تنديدا بجرائم الإحتلال في'جنين' وحرق المصحف بالسويد

العالم - اليمن

وعبّر المشاركون في المسيرة عن رفضهم وإدانتهم لجريمة إحراق المصحف الشريف، ودعوا المسلمين وحكوماتهم إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع الدول المستهدفة لكتاب الله ورسوله، والمستفزة لشعائر المسلمين في كل مكان.

وفي سياق آخر نددوا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين في مخيم جنين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب المقاومين في تصديهم للاحتلال.

وطالبوا الحكومات الإسلامية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي لقطع العلاقات الدبلوماسية معه، ودعوا الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع الفلسطينيين.