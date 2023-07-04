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الأمين العام للمنظمة:

إنضمام إيران لمنظمة شنغهاي سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون

إنضمام إيران لمنظمة شنغهاي سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون
الثلاثاء ٠٤ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

جرت في مقر الأمانة العامة لمنظمة شنغهاي للتعاون في بكين اليوم الثلاثاء مراسم رفع العلم الإيراني وذلك بعد انضمام البلاد رسميا إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

العالم إيران

وقال الأمين العام للمنظمة تشانغ مينغ في خطاب ألقاه في المراسم: "شهدنا منذ عدة دقائق اتخاذ قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قرارا تاريخيا بقبول جمهورية إيران الإسلامية كعضو كامل في المنظمة... نحن على ثقة من أن انضمام إيران كدولة كاملة العضوية في المنظمة سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون في مجال الأمن والاستقرار وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون في مجال النقل والاستثمار والسياحة والطاقة والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف: أنا متأكد من أننا سنواصل من خلال الجهود المشتركة للدول الأعضاء في تطوير "روح شنغهاي" وتحويل التحديات إلى فرص والإسهام بأكبر قسط في ضمان السلام والأمن والتنمية والازدهار في منطقتنا والعالم.

وعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الهند، الاجتماع الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون عبر بالفيديو.. وتمت في هذه القمة عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتصبح عضوا دائما تاسعا في المنظمة.

ووقعت إيران على مذكرة التزام بالحصول على وضع دولة عضو في المنظمة في قمتها السابقة التي جرت في سمرقند في سبتمبر عام 2022.

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الأمين العام للمنظمة: إنضمام إيران لمنظمة شنغهاي سيخلق فرصا جديدة لتطوير التعاون

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