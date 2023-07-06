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مراكز إيواء النازحين السودانيين تقدم الخدمات الطبية والارشاد النفسي للاطفال

الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

ما زالت رحلات النزوح مستمرة الي ولاية البحر الاحمر شرقي السودان من ولاية الخرطوم التي تعاني الامرين ما بين جراحات الحرب من قتل وترويع والمعاناة الإنسانية التي تتفاقم يوميًا مع استمرار الحرب، جاءت هذه الاسر ولاتحمل معها سوى ذكريات أليمة طابعها التشتت والفقد المر.

العالم - خاص بالعالم

عشرون مركز ايواء كان في استقبال هؤلاء النازحين تقدم لهم العديد من الخدمات والمساعدات العاجلة إضافة للايواء.

ياسمين طفلة سودانية في هذا المركز تفتقد الحنان الذي تركته في الخرطوم وفي مخيلتها الصغيرة صورة منزلها جنوب الخرطوم الذي تهدم جراء قذيفه طائشة اضافة لرحلة شاقة من الخرطوم لبورتسودان تحمل ما تحمل من معاناة.

هذا المركز الذي يأوي اكثر من ثلاثمائة اسرة يقوم بتقديم الخدمات الطبية لهؤلاء الاطفال خاصة ما يتعلق بالارشاد النفسي.

تقدم في المركز أيضًا وجبات غذائية بدعم من منظمة اليونيسيف والهلال الاحمر السوداني اضافة لمركز طبي متخصص للاطفال.

وتزداد مراكز الايواء في عاصمة البحر الاحمر مع ازدياد عمليات النزوح لتستمر المعاناة في ظل دعم إغاثي لا يتناسب وحجم الكارثة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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