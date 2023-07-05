طائرات الاحتلال تستهدف مواقع في غزة بعد الانسحاب من جنين

العالم - فلسطين

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، بأن الطائرات الحربية للاحتلال استهدفت أحد مواقع المقاومة شرق بيت لاهيا بصاروخين.

وفي وقت سابق استهدف طيران الاستطلاع ذات الموقع للمقاومة شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقعًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً للمصادر، فإن القصف الأخير غرب مدينة غزة خلف أضرار مادية كبيرة في بعض المنازل المجاورة للموقع المستهدف.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي": " إن الطائرات الحربية تقصف الآن أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ في وقت سابق الليلة". وفق قوله.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم جنين مخلفاً دماراً كبيراً

هذا وبدأ الآلاف من أهالي مخيم جنين، في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، بالعودة إلى مخيمهم وسط ظلام دامس، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من داخل المخيم مع بقائه على أطراف مدينة جنين وفي نقاط عدة داخلها، وسط حالة من التوتر الشديد والترقب.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الاحتلال أحدث دماراً كبيراً في شبكة الكهرباء والبنية التحتية.

واقتحم جيش الاحتلال فجر أول أمس الإثنين مخيم جنين، في أوسع اقتحام منذ عملية السور الواقي عام 2002، حيث شارك في الاقتحام أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، ما أدى إلى استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة 100 آخرين بجراح، 20 منهم في حالة خطيرة.

بالمقابل أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، فجر اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها وقادت "كتيبة جنين" ومقاتلوها البواسل هذا الانتصار الكبير.

وأضاف القائد النحالة في تصريح صحفي: "أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".