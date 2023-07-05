لماذا عجز الجيش الاسرائيلي في التقدم نحو عمق مخيم جنين؟

وقال الافندي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان رد المقاومة على اعتداءات العدو الاسرائيلي على جنين، تؤشر بشكل واضح بان كل الضفة المحتلة وكل ابناء الشعب الفلسطيني يتضامنون مع جنين، وانها ليست لوحدها، ولن يستطيع الاحتلال التفرد بها كما كان يعتقد الصهاينة.

واوضح، ان الكثير من المحللين السياسيين الاسرائيليين كانوا يقولون ان جنين لوحدها ولن يتم التضامن مع مقاومي مخيم جنين، ولكن عملية تل ابيب اثبتت العكس بان كل الشعب الفلسطيني يتضامن مع المقاومين.

واضاف، ان اعلان حماس بان منفذ عملية تل ابيب هو من حركة حماس، اثبتت بان المقاومة قادرة على الرد، وبان ما قالته المقاومة عن الخطوط الحمر كان له دور كبير، معتبراً ان عملية تل ابيب البطولية كانت لها عمق استراتيجي لكيان الاحتلال الاسرائيلي، وان حدود العملية البطولية من ضمن الاسباب التي جعلت الاحتلال يفكر بأن ينهي عملية جنين، بالرغم من انه اعلن سابقاً بان عمليته محدودة وقد تستمر لايام.

واكد ان قادة جيش الاحتلال قالوا ان هدف عمليتهم الرئيس في جنين هو القضاء على المقاومة، ولكنهم لم يحققوا شيئاً، وكل ما نشره الاعلام العبري هو من اجل رفع معنويات الجيش الذي هُزم في مخيم جنين رغم الخراب والدمار وسقوط شهداء.

هذا وقد انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل منتصف الليل من مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية واسعة استمرت يومين.



وبدأت قوات الاحتلال الانسحاب التدريجي من جنين وسط اشتباكات عنيفة تخللها تفجير عبوات ناسفة بآليات عسكرية. وخلال الانسحاب أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخا باتجاه مقبرة الحي الشرقي من مخيم جنين، ما خلف عدة إصابات. فيما أكدت المقاومة الفلسطينية جهوزيتها الكاملة لمواجهة اي تطوارات ميدانية. واعترف جيش الاحتلال قبيل الانسحاب من مدينة جنين بمقتل أحد جنوده.