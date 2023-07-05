أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 05 يوليو 2023

كيهان ..

رئيس الجمهورية بقمة منظمة شنغهاي .. لإيجاد نظام دولي عادل ينبغي الغاء التعامل بالدولار

اطلاعات ..

ايران تنظم رسميا لمنظمة شنغهاي للتعاون في قمة نيودلهي كبلد كامل العضوية

ارمان ملي ..

جيش الإحتلال الصهيوني يستهدف مستشفى ومحطة كهرباء وأخرى لاسالة الماء بمدينة جنين

جوان ..

إنتقام شجاع في قلب تل أبيب.. عملية إستشهادية ردا على المجازر الصهيونية بجنين

جمهوري اسلامي ..

نائب الرئيس الأفغاني السابق يدعو لإيجاد مقاومة مسلحة واسعة النطاق ضد حكومة طالبان

سياست روز ..

الحكومة الجزائرية تقرر الغاء تدريس اللغة الفرنسية في المناهج الدراسية بمؤشر لتفاقم العلاقات

خراسان ..

الكيان الصهيوني يوسع هجماته الوحشية على جنين بالزج بقوات إضافية ودبابات مدرعات

قدس ..

المقاومة الفلسطينية في رد سريع .. عملية إستشهادية بتل أبيب توقع قتلى وجرحى صهاينة

رسالت ..

توقعات بتحقيق معدلات نمو إقتصادي عالية بعد الإنضمام لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون الاوراسي

جام جم ..

اوساط فلسطينية وإقليمية تؤكد ان ما يحدث في جنين يعزز ضرورة تسليح الضفة الغربية

عصر ايرانيان ..

كييف تتحدث عن تغيير إستراتيجيتها في الهجوم المضاد بإتجاه إستهداف مناطق بالعمق الروسي

ابرار ..

قصف مدفعي تركي مكثف لمناطق في محافظة دهوك في شمال العراق

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الاعداء سيتلقون صفعة مؤلمة بأي تحرك اهوج).. التقى وزير الدفاع الامريكي بوزير الحرب الصهيوني في اجتماع محوره ايران والبرنامج النووي الايراني , وبعبارة اخرى محور هذا اللقاء سبل التصدي لايران وعرقلة برنامجها النووي السلمي.

غرابة الأمر تتجسد بلقاء بين أكبر قوة نووية وكيان يمتلك ترسانة نووية لمناقشة التصدي لبرامج نووي سلمي ببلد مستقل.

ان بلادنا اكدت مرارا على اعلى المستويات واقع سلمية برنامجها النووي, كما تبدي ايران تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الشفافية بشأن برنامجها النووي التزاما منها بالقوانين الدولية .

بكل الاحوال ايران ستواصل برنامجها النووي السلمي رغم هذه الوقاحة الامريكية الصهيونية وهي مستعدة تماما للرد على اي مغامرة عدوانية هوجاء بشكل مؤلم وموجع .

سياسة روز ..

في مقالها ( عملية تل أبيب رد اولي على المجازر بجنين ) كتبت صحيفة سياسة روز ..طبقا لمعادلة العين بالعين , اوقعت عملية استشهادية فلسطينية في قلب تل ابيب قتلى وجرحى صهاينة وذلك ردا على الجرائم الصهيونية الوحشية بمدينة جنين بالضفة الغربية .

العملية الإستشهادية بتل أبيب هي مجرد رد انتقامي اولي من قبل المقاومة الفلسطينية لجعل اي عدوان صهيوني باهظ التكاليف للكيان.

حركة حماس اعلنت مسؤوليتها عن عملية تل ابيب مؤكدة ان الاحتلال سيدفع ثمنا باهظا جدا لاي عدوان يشنه على ابناء الشعب الفلسطيني بالضفة وان العملية الاستشهادية الاخيرة رد انتقامي اولي.

ان موقف حماس يحمل في الواقع تحدي صريح للكيان من مغبة مواصلة عدوانه, تحدي يحمل في طياته تلويحا بجحيم صواريخ غزة .

جام جم ..

حول التظاهرات والفوضى واعمال العنف في فرنسا , كتبت صحيفة جام جم في مقالها ( ماكرون متفائل بشان عبور الازمة )..ابدى الرئيس الفرنسي تفاؤله بقرب اجتياز فرنسا لازمتها الساخنة الحالية , وذلك في تجاهل عجيب لواقع وجود عوامل مترسخة عديدة وراءها.

ماكرون متفائل لكن من دون حلول لمشكلة مدن الصفيح ولا لتفاقم الفقر والعنصرية ضد الأقليات ولا للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية.

الرئيس الفرنسي لم يوضح في تصريحاته المتفائلة الاخيرة ,فيما اذا كان قد نجح في اقناع المتقاعدين في تظاهراتهم وفي تلبية مطالب تظاهرات حركة السترات الصفراء وموجات الاحتجاجات الشعبية منذ وصوله للسلطة , ليبدي تفاؤله اليوم بشأن اجتياز ازمة اكثر تعقيدا لارتباطها بعوامل لها جذورها السلبية العميقة في المجتمع الفرنسي وبالسياسات العنصرية للحكومات الفرنسية المتعاقبة!!

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( المقاومة والرد السريع ) ..في الوقت الذي تواصل فيه القوات الصهيونية هجومها الوحشي على مدينة جنين بالضفة الغربية , ردت المقاومة الفلسطينية بعملية استشهادية في قلب تل ابيب اوقعت قتلى وجرحى بين الصهاينة .

حركة حماس تبنت هذه العملية الاستشهادية بتل ابيب مؤكدة انها مجرد رد اولي على جرائم الكيان في مدينة جنين وهذا يعني ان فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة قد وضعت في حساباتها احتمال دخول مواجهة مفتوحة جديدة مع الكيان الغاصب في ظل اصراره على مواصلة العدوان على جنين وتوسيع الاستيطان والتهويد بالضفة في مسار مخطط لابتلاعها.

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( الكيان الصهيوني ومشروع قبة حديدية سايبيرانية )..تحدثت محافل صحفية عربية عن فكرة مشروع صهيوني لايجاد نظام قبة حديدية لمواجهة اية هجمات سايبيرانية , وحسب هذه المحافل..

ازاح مدير المؤسسة المشرفة على الانترنيت والعالم الافتراضي بالكيان الصهيوني عن التعاون مع المغرب والامارات في هذا السياق.

واوضح هذا المسؤول الصهيوني بأن فكرة ايجاد قبة سايبيرانية تستند على الاستعانة بتقنيات الذكاء الصناعي لمواجهة الحملات السايبيرانية بالتنسيق مع هذين البلدين .

افتاب يزد ..

في افتتاحيتها ( احراق المصحف الشريف وتبعاته )ى كتبت صحيفة افتاب يزد ..بعد جريمة احراق المصحف الشريف بالسويد وهي ليست الاولى من نوعها لافي هذا البلد ولافي اوربا والغرب بشكل عام , لابد من التساؤل عما يدفع حكومات مثل هذه البلدان الغربية بالسماح بارتكاب هذه الجرائم رغم علمها بانها ستؤدي الى تبعات وتداعيات واجواء غضب واسعة بين المسلمين .

ان جرائم احراق المصحف الشريف والجرائم العنصرية المختلفة ضد المسلمين في العالم الغربي مجرد امتداد للفكر الصليبي المعادي للاسلام.

هذا الفكر الذي وقف وراء حملات صليبية عديدة قبل قرون سحيقة على بلدان العالم الاسلامي. ان الحكومات الغربية تخفي ارتياحها الذي يسمح بارتكاب هذه الجرائم وذلك عبر طرح ذريعة حرية الراي وهي التي لاتطيق مجرد انتقاد كلامي لبعض ثوابتها مثل الهولكوست. ان الجرائم الغربية ضد المقدسات ىالاسلامي قد تواجه ردا يتجاوز الادانات الكلامية .