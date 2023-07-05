الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣
١٠:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 05-07-2023

الأربعاء ٠٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 04-07-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 04-07-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سرايا القدس: أفشلنا أهداف العدو.. وعملية "الحديقة والمنزل" صارت حريقاً ولهيباً

الرئيس الإيراني يهنئ نظيره الجزائري بذكرى استقلال بلاده

ايران تجهز أسلحتها الدفاعية بمنظومات جديدة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 05-07-2023

شاهد.. طهران تستضيف المؤتمر الوطني للدفاع الكيميائي

علاقات إيران والوكالة الدولية تقوم على أساس اتفاق الضمانات وحظر الانتشار النووي