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ايران تنفي مزاعم سعيها لتوقيف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز

ايران تنفي مزاعم سعيها لتوقيف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز
الخميس ٠٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

نفى مصدر دفاعي ايراني مزاعم البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت توقيف ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز وانها اطلقت النار نحو احداهما.

العالم - ایران

وعقب ادعاء البحرية الأمريكية بأن البحرية الايرانية حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين بالقرب من مضيق هرمز ، نفى مصدر دفاعي مطلع ذلك.

يذكر ان البحرية الأمريكية اصدرت بيانًا زعمت فيه أن إيران حاولت توقيف ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز صباح الأربعاء وأطلقت النار نحو إحداهما.

وزعم البيان أنه في الحالتين انسحبت السفن الحربية الإيرانية بعد رد البحرية الأمريكية ، وواصلت السفينتان التجاريتان رحلتهما.

وادعى المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية تيم هوكينز، أن البحرية الإيرانية بذلت جهودًا لتوقيف ناقلتي النفط التجاريتين اللتين كانتا تعبران المياه الدولية بشكل قانوني.

وبحسب قوله ، ردت البحرية الأمريكية على الفور ومنعت توقيف السفينتين. ولم يسفر إطلاق النار على السفينة الثانية عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

كما ادعت شركة "آمبريط، التي تقدم خدمات المعلومات البحرية ، أن الناقلة التي تم إطلاق النار نحوها كانت تحمل علم جزر البهاما وتنتمي لليونان وتديرها الولايات المتحدة. كانت هذه الناقلة تتحرك من الإمارات إلى سنغافورة.

وأضافت الشركة أن إطلاق النار وقع على بعد 28 ميلاً شمال شرق مسقط عاصمة عمان.

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