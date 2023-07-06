روسيا تعلن تعزيز الإجراءات الوقائية في محطة زابوروجيه النووية

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وكتب باليتسكي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الخميس: "بالطبع، نأخذ في الاعتبار جميع المخاطر المحتملة، التي يتحملها الجانب المعادي".

تم تعزيز سلامة مكب مخلفات الوقود، وتم إحاطة كل شيء بطبقة متينة من الخرسانة، حيث تم تركيب جدار وقائي إضافي، معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ كما تتم مراقبة مستوى الخلفية الإشعاعية باستمرار.

وأكد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة في عملية التفتيش الأخيرة لم تعثر على أي دليل على تفخيخ محطة زابوروجيه.

وقال غروسي، يوم أمس الأربعاء: "خلال عمليات التفتيش الأخيرة التي أجريناها في المحطة، لم نجد أي مؤشرات واضحة على وجود ألغام أو متفجرات أخرى مزروعة، لكننا ما زلنا يقظين".