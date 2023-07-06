امير عبداللهيان يندد بالعدوان على جنين ويؤكد على دعم جبهة المقاومة

العالم-إيران

وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في باكو، التقى وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان نظيره الفلسطيني رياض المالكي والوفد المرافق له، منددا بشدة بالهجوم الجوي والبري الاخير لقوات الكيان الصهيوني الإجرامي على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية ضد الممارسات اللاإنسانية لكيان الاحتلال.

واعتبر امير عبداللهيان في هذا الاجتماع العلاقات مع حركة فتح الفلسطينية بأن لها تاريخ طويل، مؤكدا على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم جبهة المقاومة ووحدة صفوف الفصائل الفلسطينية ضد الاعمال التعسفية والقمعية للكيان الصهيوني، معتبرا اياها ضرورة حتمية لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره اكد السفير الفلسطيني رياض المالكي على ان الكيان الصهيوني لا خطوط حمراء له في عدوانه وهجومه على أبناء فلسطين الأبرياء ويقوم بأعماله الإجرامية دون قيود وبكل ما اوتي من وحشية وجبروت.

وتابع المالكي انه ذا وقعت مثل هذه الأحداث الاجرامية في أي مكان آخر في العالم فإنها ستواجه ردود فعل دولية جدية للغاية بينما لا يوجد مثل هذا النهج تجاه فلسطين وشعبها.