الأمم المتحدة تحذّر من حرب أهلية شاملة في السودان

العالم - خاص بالعالم

من تلك التطورات ياتي تحذيرا الامم المتحدة من أن السودان على حافة حرب أهلية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة برمتها، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن اثنين وعشرين قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى.

من جهتها اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ الغارة، مشيرة الى أن عدد القتلى اكثر من المعلن.

من جهته اتهم الجيش قوات الدعم السريع بقصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، تزامنا مع تحليق لطائراته كمحاولة لإلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين..



وعلى وقع الاتهامات المتبادلة تستمر المعارك بين الجانبين ..معارك تحول معها كل شيء الى دمار وخراب وضرب للبنى التحتية التي تنذر تداعياتها بالاسوأ..



وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم ومناطق قريبة منها، بالإضافة إلى إقليم دارفور، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن ما يشهده السودان قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية ،وان النزاع الحالي يتخذ أكثر فأكثر أبعادا عرقية.



الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اعرب في بيان عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق، منددا بتجاهل تام للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.



وكان طرفا النزاع أبرما أكثر من هدنة، غالبا بوساطة واشنطن والرياض ، سرعان ما كان يتم خرقها.كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ويشهد السودان منذ منتصف نيسان/ أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ادت الى مقتل أكثر من2008 شخص ونزوح نحو3 ملايين، لجأ من بينهم أكثر من 600 ألف إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

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