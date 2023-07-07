الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣
٠١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة أوروبية تدين فرنسا بسبب رداءة الأوضاع في سجونها!

محكمة أوروبية تدين فرنسا بسبب رداءة الأوضاع في سجونها!
الجمعة ٠٧ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية، لاحتجازها أعداد كبيرة من السجناء تتجاوز القدرة الاستيعابية للسجون، وألزمتها بدفع مبلغ قدره 50 ألف دولار أمريكي للمدّعين.

العالم - اوروبا

جاء ذلك في قرار صدر يوم أمس، ويمثل فوز ثلاثة سجناء سابقين، بقضيتهم التي رفعوها ضد السلطات الفرنسية على خلفية الاكتظاظ المفرط في السجون.

وكان السجناء الثلاثة يقضون عقوبتهم في سجن "فريسنس" جنوبي العاصمة باريس، في الفترة بين 2016 و2019.

وقالت المحكمة في نص قراراها إنها وجدت أن احتجاز السجناء الثلاثة - اثنان منهم فرنسيان - في سجن بنسبة إشغال بلغت 197 بالمئة عام 2019 "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وتنص المادة الأولى من تلك الاتفاقية على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بينما تنص الثانية على أن "كل فرد تنتهك حقوقه وحرياته حتى من قبل السلطات الرسمية، لديه الحق باللجوء إلى الجهات التي يمكنها تقديم الحماية له".

يذكر أنه في عام 2020، أصدرت المحكمة ذاتها حكما ضد فرنسا، على خلفية قضية مماثلة.

روابط ذات صلة

'إنقسامات إجتماعية' في فرنسا نتيجة 'حملة العار' الداعمة للقاتل!

أردوغان: الاضطرابات في فرنسا سببها "العنصرية والاستعمار"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طريق سريع لربط محافظتين ايرانيتين بالنجف الأشرف

الإحتلال يقتحم الأقصى المبارك ويعتقل شابا

'جنين معقل الأسود'.. وقفة جماهيرية بالأردن اليوم تضامنا مع أهالي جنين+ فيديو

استوديو بيروت... أبعاد التغييرات في قياده الحزب التقدمي الاشتراكي

مسيرة في عمّان دعما للمقاومة الفلسطينية وانتصارا لجنين

اجتماع قريب بين 'أردوغان' و'رئيس وزراء السويد' في ليتوانيا ..لماذا؟!