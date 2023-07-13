إنعقاد قمة دول جوار السودان في القاهرة لوقف فوري للقتال وحلّ سلمي

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حيث اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة بمناشدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء الحرب، والدعوة إلى حوار جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية.

البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها، وكشف عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، معربا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإغاثية.

وشدد البيان ايضا على الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا داخل الأراضي السودانية.

القمة هي نتائج مبادرة مصرية اطلقتها للتوسط بين الفصيلين المتحاربين؛ وتقديم دفعة جديدة لمحادثات السلام؛ وهي الأحدث في سلسلة من المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

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