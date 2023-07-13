الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣
٠٣:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إنعقاد قمة دول جوار السودان في القاهرة لوقف فوري للقتال وحلّ سلمي

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

في الخرطوم تحتدم المعارك بين أطراف الصراع في السودان؛ على وقعها تبحث قمة دول جوار السودان سبل إخماد نيران الحرب العبثية.

العالم - خاص بالعالم

حيث اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة بمناشدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء الحرب، والدعوة إلى حوار جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية.

البيان الختامي أكد أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها، وكشف عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، معربا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإغاثية.

وشدد البيان ايضا على الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا داخل الأراضي السودانية.

القمة هي نتائج مبادرة مصرية اطلقتها للتوسط بين الفصيلين المتحاربين؛ وتقديم دفعة جديدة لمحادثات السلام؛ وهي الأحدث في سلسلة من المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السيسي يحذر من خطورة الوضع في السودان على دول الجوار

قمة دول جوار السودان: دعوات لحل سلمي وتحذيرات من تداعيات الصراع

اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم

مخاوف من حدوث مجاعة في السودان في ظل استمرار الحرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المحكمة العليا السويدية ترفض تسليم مواطنين تركيين ينتميان لحركة "غولن"

رئيسي: ممارسة الظلم بحق الشعوب هي نتيجة السياسة بلا قيم معنوية

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين خطر على وحدة لبنان

بالفيديو.. إنعقاد قمة دول جوار السودان في القاهرة لوقف فوري للقتال وحلّ سلمي

بالفيديو.. رئيسي يؤكد جهوزية إيران لتعزيز التعاون والعلاقات مع الدول الأفريقية

بالفيديو.. إعلام الاحتلال يجري قراءة تحليلية لخطاب السيد حسن نصر الله الأخير