إعلام الاحتلال يجري قراءة تحليلية لخطاب السيد حسن نصر الله الأخير

العالم - خاص بالعالم

قال لنا الرجل"اصنعوا ماشئتم ونحن سنصنع ما نشاء"في رسالة لنا بانه قادر على الرد هذا عنوان يديعوت احرنوت ، اما صحيفة"اسرائيل هيوم"، فقالت نحن مكبلون في لبنان بعد خطاب نصر الله، وفي موقع نيوز ون نقلوا حرفيا ما قاله السيد نصر الله نحن لم نتحرك اتجاه المقاومة لاننا خائفون .

الاعلام الاسرائيلي يرى بخطابات نصر الله باروميتر للتصعيد وعدم التصعيد بل ايضا لصدق ساستهم وكذبهم، لكن الاهم ان الرجل كماملك صفة الصدق في انحاء العالم العربي والاسلامي فهو حتى للاسرائيليين الرجل الذي لا يعرف الكذب ، والاهم كما يرى الاعلام الاسرائيلي ان السيد نصر الله استطاع ان يفشل مخطط الاحتلال بضرب الوحدة اللبنانية.

وتبقى المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله الصخرة التي تتكسر عليها امال الاحتلال باستعادة قوة الردع التي انتهت في تموز ٢٠٠٦.

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