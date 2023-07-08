العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي

العالم - العراق

وبحسب موقع "السومرية نيوز، فقد صرح وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إن "مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين تضمنت عدداً من الملفات أهمها توطين الصناعات الدوائية وتبادل التجارب الصحية والأطباء والتعاون في المجالات الدولية"، لافتا إلى أن "العلاقة بين البلدين عميقة والعراق يسعى الى تعزيز هذه العلاقة من خلال اهداف استراتيجية واحدة تعزز موقف البلدين في المواقع الاقليمية والدولية".



وأضاف أن "أولويات البرنامج الحكومي في جانب العلاقات الخارجية هو تعزيز وتوطيد أواصر العلاقة بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية"، لافتا الى أن "الحكومة تعمل على تعزيز هذه العلاقة بمختلف المجالات".



وتابع ان "هناك العديد من الامور التي تتعلق بالجانب الصحي وهناك مشتركات كثيرة تبدأ بصحة المسافرين والصحة العامة والأمن الغذائي والجانب الدوائي"، مؤكدا أن "وزارة الصحة قامت وللمرة الاولى بعد عام 2003 بتسهيل تسجيل الادوية الايراني بشكل غير مسبوق ويجب ان يكون هناك تكييف من الجانب الايراني مع القوانين العراقية السائدة حتى يكون التعاون في اعلى مستوياته".



واشار الى أن "هناك تعاونا في مجال التعليم الطبي وان هناك الالاف من الطلبة العراقيين في مجالات الاختصاصات الطبية الذين يدرسون في الجامعات الايرانية"، لافتا الى أن "الصناعة الدوائية في العراق احد اهم جوانب البرنامج الحكومي الذي يهدف الى توطين الصناعة الدوائية في العراق وكذلك من اولويات عمل الحكومة هو العمل على نقل التكنولوجية الايرانية الى العراق وهناك العديد من الشراكات بين الشركات الايرانية والقطاع الخاص العراقي لنقل التكنولوجيا الايرانية في مجال نقل صناعة الادوية البايلوجية الى العراق والحكومة قدمت كافة التسهيلات لتعزيز التعاون في هذا المجال".



وبين أنه "يجب توحيد المواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الصحي على صعيد السياسة الصحية الدولية".